Кыргызстан принял участие в международной конференции по матуридизму

В Самарканде проходит международная научно-практическая конференция "Матуридизм - учение терпимости, толерантности и просвещения", в которой принимает участие заместитель председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики Руслан Мусаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Форум собрал более 70 участников из более чем 20 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Турцию, Малайзию, Индонезию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Пакистан, Азербайджан, Таджикистан и другие. Среди них - муфтии, религиозные деятели, государственные представители, историки и эксперты в сфере религиозного образования.

Основная цель мероприятия - углублённое изучение матуридизма как богословского направления, сыгравшего значимую роль в формировании идеалов просвещения, общественной гармонии и межконфессиональной терпимости. Особое внимание уделяется вопросам противодействия религиозному радикализму и укрепления связи между религией и обществом.

Участники представляют научные доклады, обмениваются опытом и обсуждают возможности международного сотрудничества в сфере религиозного просвещения и богословия.