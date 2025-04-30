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Кыргызстан принял участие в международной конференции по матуридизму

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В Самарканде проходит международная научно-практическая конференция "Матуридизм - учение терпимости, толерантности и просвещения", в которой принимает участие заместитель председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики Руслан Мусаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Форум собрал более 70 участников из более чем 20 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Турцию, Малайзию, Индонезию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Пакистан, Азербайджан, Таджикистан и другие. Среди них - муфтии, религиозные деятели, государственные представители, историки и эксперты в сфере религиозного образования.

Основная цель мероприятия - углублённое изучение матуридизма как богословского направления, сыгравшего значимую роль в формировании идеалов просвещения, общественной гармонии и межконфессиональной терпимости. Особое внимание уделяется вопросам противодействия религиозному радикализму и укрепления связи между религией и обществом.

Участники представляют научные доклады, обмениваются опытом и обсуждают возможности международного сотрудничества в сфере религиозного просвещения и богословия.


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URL: https://www.vb.kg/445508
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Узбекистан, Кыргызстан
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