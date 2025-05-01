В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет сельхозярмарка: продукты по оптовым ценам

В Бишкеке снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки. С 1 по 3 мая Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР организует распродажу социально значимых продуктов питания и товаров первой необходимости.

Торговля будет вестись ежедневно с 09:00 до 19:00 на площадке у железнодорожного вокзала - на пересечении улицы Туголбай-Ата, проспекта Эркиндик и улицы Касыма Тыныстанова.

Как пояснили в министерстве, цель ярмарки - поддержать отечественных производителей, агропромышленные предприятия и частных предпринимателей, а также дать горожанам возможность приобрести качественные продукты по оптовым ценам.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 0702 702 000.