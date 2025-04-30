"Альянс Алтын" провел общественные слушания по экологическим инициативам

29 апреля 2025 года в городе Талас компания "Альянс Алтын", разрабатывающая золоторудное месторождение Джеруй, провела очередной круглый стол, посвящённый вопросам экологии.

Как отметил заместитель генерального директора ОсОО "Альянс Алтын" Улан Рыскулов, подобные мероприятия компания проводит ежегодно с 2021 года в весенний период: "Наша компания ежегодно организует круглые столы по вопросам экологии, на которых выслушивает предложения представителей местных организаций, работающих в этой сфере, и реализует различные проекты", - подчеркнул Рыскулов.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, экологи, научные сотрудники, преподаватели и студенты вузов, общественные активисты, а также специалисты-экологи компании "Альянс Алтын".

Начальник Таласского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Бекмурза Ашимов отметил, что такие круглые столы способствуют обсуждению актуальных проблем и поиску решений: "Компания регулярно организует подобные мероприятия. Здесь мы можем откровенно обсудить предстоящие экологические работы, выслушать предложения и представить свои проекты компании "Альянс Алтын". Например, совместно мы реализовали проекты по завозу маралов в государственный природный заповедник "Беш-Таш", посадке саженцев, организации областных субботников. Воды вокруг месторождения Джеруй чистые и полностью пригодны для рыбного хозяйства. В рамках природоохранных мероприятий компания также выпустила в дикую природу фазанов. Все эти инициативы реализуются при поддержке компании, и мы выражаем ей благодарность", - отметил Бекмурза Ашимов.

Представитель Таласского областного общества охотников и рыболовов Владимир Мазер участвовавший в круглом столе, отметил положительные результаты работы по зарыблению рек на месторождении "Джеруй". Напомним, по инициативе данного общества в 2023 году в реки Чон-Чычкан и Туз-Ашуу, расположенные на участке месторождения, было выпущено более 30 тысяч мальков севанской форели, а в апреле 2025 года - ещё 20 тысяч. По словам В. Мазера, на сегодняшний день рыбы достигли длины до 23 сантиметров.

Кроме того, активное участие в мероприятии приняли председатель общественного объединения "Талас Эл Ынтымагы" Серен Шейшенов и руководитель движения "Элдик көзөмөл" Айдар Момунтаев, которые выразили благодарность компании и озвучили ряд предложений от имени местных активистов.

В рамках круглого стола участниками были выдвинуты следующие инициативы по проведению мероприятий в Таласской области в 2025 году:

Проведение экологических семинаров; Организация масштабного субботника на территории области; -Реализация мероприятий по озеленению в рамках национальной акции "Жашыл Мурас"; -Содействие в контроле численности вредных грызунов и птиц, наносящих ущерб сельскохозяйственным угодьям и экосистемам, включая разработку плана по снижению ущерба от вредителей; Организация экскурсий для независимых экспертов и представителей общественности с целью обеспечения прозрачности экологических инициатив и совместного решения ключевых проблем; Приобретение оборудования для мониторинга экологических показателей; Разработка проекта по восстановлению экосистемы региона.

Компания "Альянс Алтын" является одним из крупнейших налогоплательщиков страны.