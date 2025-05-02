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Футбольная драма в Каталонии: "Барселона" и "Интер" сыграли вничью - 3:3

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- Самуэль Деди Ирие
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Групповой этап Лиги чемпионов продолжает дарить зрелища. В матче между "Барселоной" и миланским "Интером" команды выдали настоящий триллер, завершившийся результативной ничьей - 3:3.

Уже на первой минуте Маркус Тюрам шокировал "Камп Ноу", открыв счёт - 0:1. А на 21-й минуте Дензел Дамфрис удвоил преимущество гостей после ошибки в обороне каталонцев.

Хозяева ответили быстро: Ламин Ямал сократил отставание, а Ферран Торрес восстановил равновесие до перерыва - 2:2.

Во втором тайме накал не спадал. Дамфрис оформил дубль и снова вывел "Интер" вперёд. Но радость гостей продлилась недолго - автогол вратаря Яна Зоммера спустя минуту вновь сравнял счёт.

Лучшие игроки матча:

Дензел Дамфрис (Интер) - два гола и максимум опасности;

Ферран Торрес (Барселона) - гол и ключевые действия в атаке;

Ламин Ямал - 16-летний вундеркинд продолжает впечатлять.

Обе команды сохраняют шансы на плей-офф. А болельщики - ещё один повод считать Лигу чемпионов лучшим футбольным спектаклем Европы.


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URL: https://www.vb.kg/445513
Теги:
футбол, Испания
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