Роналду упустил шанс спасти "Аль-Наср" в Лиге чемпионов АФК

Мечты Криштиану Роналду о первом титуле Лиги чемпионов АФК рассыпались в пыль после драматичного поражения "Аль-Насра" от японского "Кавасаки Фронтале" - 2:3. Исход полуфинального поединка решился в самой концовке: Роналду не сумел реализовать момент, который мог спасти его команду.

Матч начался с быстрого гола Татсуи Ито, который вывел гостей вперёд. Садио Мане ответил точным ударом и сравнял счёт, но "Кавасаки" вновь перехватил инициативу - отличились Юто Одзаки и ветеран Акихиро Иэнаги. На последних минутах Айман Яхья сократил отставание до минимума, подарив "Аль-Насру" шанс на спасение.

Кульминация наступила уже в компенсированное время. Роналду получил мяч, обошёл вратаря и пробил по пустым воротам - казалось, ничто не может помешать голу. Однако защитник "Кавасаки" в последний момент выбил мяч с линии, а португалец, в отчаянии рухнувший на газон, не мог поверить в упущенный шанс.

Несмотря на потрясающую результативность - 97 голов в 108 матчах за "Аль-Наср" - трофейная коллекция Роналду в Азии пока ограничивается лишь Кубком арабских чемпионов. Этот вылет означает, что сезон 2024/25 он завершит без крупных титулов.

"Кавасаки Фронтале" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов АФК, где сразится с другим представителем Саудовской Аравии - "Аль-Ахли".