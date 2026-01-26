Налоговая напомнила о сроках внесения ювелирных изделий в систему ЭСФ

Государственная налоговая служба сообщила, что налогоплательщики могут освободиться от ответственности и исполнения обязанностей налогового агента, если у них имеются ювелирные изделия из драгоценных металлов без первичных документов. Для этого требуется оформить специальный электронный документ в системе электронных счетов-фактур. Срок установлен до 1 марта 2026 года, после чего возможность воспользоваться этой мерой будет закрыта.

Чтобы внести сведения, нужно авторизоваться в системе на сайте . Далее пользователь переходит в раздел Приобретение и выбирает подраздел ДПБУ. В правом верхнем углу размещена кнопка Добавить, после нажатия которой открывается форма создания электронного документа. В ней необходимо установить отметку в поле о внесении сведений по ювелирным изделиям из драгоценных металлов. После выбора этой опции система автоматически сформирует основные реквизиты, что снижает риск ошибок. Налогоплательщику остаётся заполнить только товарную часть документа. Это нужно сделать в строгом соответствии с пунктом 19 Порядка оформления и применения счета-фактуры, утверждённого приказом ГНС от 2023 года и обновлённого в 2026 году.

Важно учитывать, что такой электронный документ не подлежит корректировке и не может быть аннулирован. Внесенные сведения становятся окончательными и обязательными к учёту. Поэтому налогоплательщик должен убедиться, что все данные заполнены полностью, без ошибок и содержат достоверную информацию.