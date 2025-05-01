Рекордный триумф: "Челси" завоевал шестой подряд титул WSL

Женская команда "Челси" вписала своё имя в историю английского футбола, став первой, кому удалось выиграть шесть подряд чемпионских титулов в Barclays Женской Суперлиге (WSL). В среду вечером "синие" одержали минимальную, но заслуженную победу над "Манчестер Юнайтед" - 1:0.

Решающим стал мяч на 74-й минуте: после углового Сэнди Бальтамор защитник Люси Бронз мощным ударом головы отправила мяч в сетку, принеся "Челси" не только победу в матче, но и долгожданное чемпионство.

Команда набрала 54 очка - на девять больше, чем ближайший преследователь, "Арсенал", который неожиданно уступил "Астон Вилле" со счётом 2:5. При двух оставшихся турах отставание стало недосягаемым.

Для "Челси" это восьмой титул WSL и 17-й крупный трофей за последние десять лет. Особенно примечательно, что этот успех пришёл в первый сезон под руководством Соньи Бомпастор - преемницы легендарной Эммы Хейз. Под началом Бомпастор "синие" провели 20 матчей без поражений, одержав 17 побед.

Сам матч с "Юнайтед" получился напряжённым: обе команды создавали опасные моменты, и лишь блестящая игра вратаря "Челси" Ханны Хэмптон, в том числе тройной сейв во втором тайме, позволила сохранить лидерство.

Став чемпионом, "Челси" теперь нацелен на внутренний хет-трик. Команда уже выиграла Кубок Лиги и готовится к финалу Кубка Англии, где снова встретится с "Манчестер Юнайтед".

Эта победа - очередное подтверждение лидерства "Челси" в женском футболе и способности команды сохранять высокий уровень вне зависимости от перемен на тренерском мостике.