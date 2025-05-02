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В Айтматовском районе больше фермеров стало разводить овец породы Арашан

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- Светлана Лаптева
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В селе Аманбаево Айтматовского района при поддержке Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР прошла республиканская выставка овец и баранов породы "Арашан", сообщает пресс-служба ведомства.

"С 2021 года подобные выставки регулярно проводятся в этом районе на республиканском и областном уровнях.

На сегодняшний день в Айтматовском районе наблюдается рост числа фермеров, разводящих овец породы "Арашан", что свидетельствует о переходе от количества к качеству. Такие мероприятия вдохновляют местное население и способствуют развитию этого направления.

Известно, что в Айтматовском районе по сравнению с другими районами больше фермеров, занимающихся разведением овец породы "Арашан". Выставка проводится именно в этом районе с целью дальнейшего увеличения этих показателей и создания благоприятных условий для местного населения.

Таким образом, мероприятие направлено на поддержку развития сельского хозяйства, в частности животноводства", говорится в сообщении Минсельхоза.


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URL: https://www.vb.kg/445526
Теги:
Минсельхоз, Таласская область, Кыргызстан, фермеры
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