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Не нарушая климат: Минприроды объяснило судьбу 100 троллейбусов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора ответили на критику, связанную с передачей сотни столичных троллейбусов в Ош. Как заверяют в ведомстве, речь не идёт о нарушении международных климатических обязательств - наоборот, это шаг в сторону их последовательной реализации.

Кыргызстан с 2015 года участвует в Парижском соглашении по климату и официально обязался сокращать выбросы парниковых газов. Эти цели зафиксированы в национальном климатическом плане - так называемом ОНУВ (Определяемый на Национальном уровне Вклад). Сейчас министерство работает над третьей редакцией документа - ОНУВ 3.0, в котором упор делается, в том числе, на развитие экологически чистого общественного транспорта.

- Передача электрического транспорта между городами не увеличивает выбросы, - поясняют в министерстве. - Троллейбусы, оставаясь "зелёным" видом транспорта, продолжают снижать уровень загрязнения воздуха в любом городе, где они работают.

Министр Медер Машиев подчёркивает: цель - не просто перераспределение транспорта, а эффективное использование ресурсов по всей стране.

- Это не угроза климату, а шанс улучшить экологическую ситуацию как в Бишкеке, так и в Оше, - говорит он.

По его словам, ведомство выступает за развитие электротранспорта в масштабах всей республики. А сама передача троллейбусов может рассматриваться как часть более широкой политики по улучшению городской среды.

В Минприроды отмечают: троллейбусы - это не просто транспорт, а инструмент снижения углеродного следа. Поэтому любые перемещения такого транспорта в пределах страны - не повод для споров, а пример гибкого и разумного подхода к экологии.


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URL: https://www.vb.kg/445528
Теги:
Ош, экология, Бишкек
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