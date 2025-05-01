Цифровая война с наркотиками: что изменит система "Антинар"

В апреле Кыргызстане прошла волна задержаний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За последние недели силовики выявили несколько масштабных схем распространения наркотиков, включая случаи участия сотрудников милиции в преступной деятельности.

В Джалал-Абадской области была нейтрализована международная наркогруппа: изъято 17 килограммов гашиша, задержаны организаторы преступного канала. Также усилиями ГКНБ была пресечена деятельность международной наркогруппировки: изъято 44 килограмма синтетических наркотиков, ликвидированы три подпольных лаборатории, задержаны семь граждан страны. Рыночная стоимость конфискованного вещества оценивалась в три миллиона долларов.

Кроме того, в Бишкеке задержан 26-летний гражданин, у которого изъяли 160 свертков с гашишем афганского происхождения - почти 7 килограммов. Его деятельность, как он сам признал, координировалась через Telegram-каналы. Рыночная стоимость изъятого оценивалась в 19 миллионов сомов. Также ГКНБ и СВР разоблачили преступную схему, в которой участвовали оперуполномоченные Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) в Бишкеке, продававшие наркотики с использованием служебного положения.

Эти события вновь подтвердили, что Кыргызстан остается одним из ключевых узлов на северо-восточном маршруте наркотрафика из Афганистана. И наша страна вынуждена бороться не только с последствиями этого, но и с системными причинами. Расположение страны на транзитной артерии, недостаточная охрана границ и слабая технологическая оснащенность делают нашу страну уязвимой к наркопроблемам. По данным ООН, через территорию страны проходит до 70% наркотиков, направляющихся в Россию, еще 30% - в Казахстан и Китай. В такой ситуации критически важным становится международное сотрудничество.

"Борьба с наркотрафиком - это один из элементов обеспечения национальной безопасности. А сама безопасность - система сложная, многоуровневая. Проблема наркотрафика касается не только оперативной работы, но и политических решений, уровня оснащения силовых структур, а главное - степени коррумпированности управленческих элит. Органы могут работать на износ, но одного высокопоставленного чиновника достаточно, чтобы их усилия были сведены на нет кадровыми и судебными решениями", - говорит ветеран спецслужб Нурлан Досалиев:

По его мнению, Кыргызстан нуждается в поддержке в своей борьбе с наркотрафиком.

"Не просто нуждается - потребность возникла еще "позавчера". Это связано с двумя ключевыми моментами в истории страны. Первый - это решение 1991 года о свободном хождении доллара. С тех пор наркотрафик получил мощный стимул: наркоторговля начала активно развиваться и Кыргызстан стал важным транзитным узлом. Второй момент - вывод российских пограничников в конце 1990-х. До этого граница с Китаем и Афганистаном охранялась надежно. После их ухода республика оказалась не готова к самостоятельной охране рубежей: не было ни кадров, ни инфраструктуры. Это открыло поток наркоты, которая хлынула в страну беспрепятственно", - отмечает Досалиев.

По его словам, Афганистан - геополитическая дыра, которая специально поддерживается в состоянии нестабильности.

"Через Центральную Азию проходит не только наркотрафик, он оказался в эпицентре - мы живем в Хартленде, "сердцевине земли", за контроль над которой, как утверждали западные геостратеги, борются глобальные игроки. Наркотрафик выполняет две функции: приносит сверхприбыли и питает коррупцию. Он разрушает государственные институты, деморализует силовые структуры, уничтожает доверие общества. Пока у страны слабая технологическая база, бороться с этим невозможно. У нас даже техническое оснащение минимальное, не говоря уже о технологической безопасности - без спутников, без систем слежения, без цифровой координации", - считает ветеран спецслужб.

Он подчеркивает: сегодня борьба с наркотрафиком требует технологического суверенитета.

"Без союзников - таких как Россия - Кыргызстан в одиночку не справится. Помощь нужна не только в виде техники, а прежде всего в обмене опытом, в совместной защите границ, в доступе к технологиям и инфраструктуре безопасности. Вот почему поддержка со стороны России и партнеров по ЕАЭС крайне важна. И чем раньше будет осознано это на уровне стратегического управления, тем больше шансов переломить ситуацию", - резюмирует Нурлан Досалиев.

Между тем в России также четко осознают, что борьба с наркотрафиком, идущим по северо-восточному маршруту - один из ключевых вопросов национальной безопасности. В связи с этим российская сторона оказывает Кыргызстану системную поддержку. Так, недавно в Санкт-Петербурге состоялась передача лицензии на использование уникальной цифровой платформы "Антинар" кыргызской Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН). Система не только усилит работу по выявлению наркопреступлений, но и будет способствовать профилактике наркозависимости среди молодежи, а также повысит качество мониторинга и аналитики ситуации в стране.

Россия предоставляет Кыргызстану не только технологические решения, но и материально-техническую поддержку. В августе 2024 года Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) были переданы автомобили "Нива", квадрокоптеры, радиостанции и другое специализированное оборудование в рамках соглашения о безвозмездной помощи на сумму 627 миллионов рублей. Кроме того, при содействии РФ реализуется проект Управления ООН по наркотикам и преступности на 1,8 миллиона долларов.

Благодаря этому Кыргызстан стал одной из первых стран региона, использующих беспилотные аппараты для выявления наркоплантаций и точек сбыта наркотиков. Только за последние три года СБНОН выявила 116 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 1,8 тонны наркотических веществ, в том числе более 250 килограммов синтетики. Беспилотники позволили обнаружить 205 килограммов запрещенных веществ и раскрыть 19 серьезных преступлений.

Совместные усилия Кыргызстана и России в борьбе с наркоугрозой уже приносят ощутимые результаты. Развитие современных технологий, укрепление материально-технической базы и координация правоохранительных органов обеих стран становятся залогом защиты здоровья граждан и укрепления общественной безопасности на всем евразийском пространстве.