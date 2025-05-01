С 1 мая электричество в Кыргызстане подорожало

С сегодняшнего дня в Кыргызстане вступили в силу новые тарифы на электроэнергию. Министерство энергетики утвердило повышение в рамках новой тарифной политики на 2025–2030 годы. Главная цель - вытащить энергетику из убытков и обеспечить устойчивость системы. В 2024 году совокупные потери отрасли составили 8,1 млрд сомов.

Что это значит для потребителей:

Население (до 700 кВт·ч в месяц): 1,37 сома за кВт·ч (ранее - 1,11).

Население (свыше 700 кВт·ч): 2,60 сома (ранее - 2,39).

Социальные учреждения: 2,62 сома.

Промышленные потребители: 3,34 сома, коммерческие - 3,96, бюджетные организации - 4,09.

Максимальный тариф: 6,06 сома - для криптомайнинга и производителей алкоголя.

Зарядные станции для электромобилей - 5,31 сома.

В министерстве подчеркивают: без повышения тарифов невозможна модернизация электросетей, сокращение аварий и подготовка к росту потребления. Однако эксперты предупреждают - важно, чтобы за новыми цифрами в платёжках последовали реальные улучшения: меньше отключений, больше прозрачности и долгожданные реформы.