Урок Памяти в школе №29: "Вы – хранители истории"

В средней общеобразовательной школе №29 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля состоялся Урок Памяти - в рамках одноимённого проекта, реализуемого Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности Кыргызской Республики.

На встречу с учащимися пришли ветераны Великой Отечественной войны Иван Иванович Даниленко и Петр Семенович Хищенко, представители городской администрации, российского диппредставительства, Министерства образования, общественные деятели. Гостям - цветы, детям - слова благодарности, а всем - напоминание о том, что Победа - не просто страница учебника, а наша общая судьба.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева:

- 80-летие Победы – это праздник, который соединяет поколения. Это день, когда наши сердца наполняются болью и скорбью о погибших, но в то же время радостью, гордостью и чувством победы, которое испытывали наши прадедушки и прабабушки, дедушки и бабушки, отцы и матери. Наверняка каждая семья знает свою историю и передаёт её из поколения в поколение.

Дорогие наши ветераны, вы герои, чьи подвиги просто невозможно переоценить. Благодаря вам мы живем под мирным небом, вы подарили нам жизнь и будущее. Вы - пример мужества для подрастающего поколения, пример стойкости, патриотизма и любви к родине. Эта победа была одержана благодаря единству, благодаря вере, и народ действительно стал плечом к плечу за свою страну.

Уважаемые дети, вы - хранители памяти. Очень важно, чтобы вы не забывали эту дату и историю Великой Отечественной войны, чтобы передавали её своим детям и внукам. Чтобы хранили в сердцах то чувство единства и солидарности, гордости и победы, которые сегодня до глубины души трогают миллионы людей. Мы благодарны своим предкам за самоотверженность и героизм, благодаря которым фашизм был разгромлен.

К 80-летию Победы в Бишкеке запланировано множество мероприятий - традиционный Кубок Победы по спортивным играм, концертные программы, акция "Бессмертный полк" и солдатская каша на Площади Победы. Дорогие ребята, вы счастливое поколение, потому что живёте под мирным небом и ещё можете встретиться с настоящими ветеранами - свидетелями тех трагических и героических событий.

Эксперт по гуманитарным вопросам, экс-замминистра образования КР Умутхан Тыналиева:

- Надеюсь, учащиеся знают историю героя, чьё имя носит их школа, и его произведения "Моабитские тетради". Он воевал до 1943 года, потом был тяжело ранен, попал в плен, заключён в Моабитскую тюрьму и в 1944 году был изощрённо убит - казнён на гильотине. Сначала его имя внесли в списки врагов народа, позже, в 1956 году, он был реабилитирован и удостоен звания Героя Советского Союза.

Сегодня в стенах школы, которая носит его имя, проходит мероприятие "Уроки Памяти", организованное ЦЭИ "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР. Сегодня секретарь Совбеза Марат Иманкулов не смог присутствовать лично, но передал слова признательности школьникам за участие.

День Победы - это не просто дата. Для нашего поколения Победа имеет огромное значение, потому что в ней участвовали наши деды, бабушки, отцы, матери. Сейчас в школах теме ВОВ уделяется всего 2 часа - этого недостаточно. Ведь это не только Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Польши и Освенцима. Это - пример солидарности миллионов людей разных национальностей. Кыргызы, узбеки, русские, татары, белорусы - все сплотились. Это была действительно Великая Победа.

У меня в ВОВ участвовали двое дедушек. Один погиб в самом начале, второй был офицером Ворошиловской дивизии, дошёл до Берлина, кавалер Ордена Славы. Прожил 101 год и не раз участвовал в Параде Победы в Москве. Для меня это священный праздник.

Говорят, человек умирает дважды: первый раз - физически, второй - когда о нём стирается память. И нам бы не хотелось, чтобы стерлась память о наших предках. Пока мы их вспоминаем, пока проводим такие акции - они бессмертны.

Советник Посольства РФ в КР Сергей Храмов:

- Для миллионов семей ВОВ - это не просто часть истории страны, а часть семейной истории. У каждого есть предки, воевавшие и погибшие. Их невозможно было сбить с толку - они знали, с кем и за что воюют. Видели геноцид, устроенный фашистами.

Блокада Ленинграда - сюжет, близкий кыргызстанцам: именно сюда, в Кыргызстан, была эвакуирована часть детей, и Токтогон Алтыбасарова приютила их. Если представить, что победила бы ось зла, то и Кыргызстан не остался бы в стороне. Здесь - ресурсы, люди. Война шла не только в Европе, но и в Азии. Китай понёс огромные потери, воюя с Японией - союзницей Гитлера.

Я помню детство в Москве, когда 9 мая в парке ветераны шли с флагами своих частей. Сейчас их становится всё меньше. И с уходом поколений - стирается эмоциональный отклик. Очень важно не пойти по пути манкуртизма, как говорил великий кыргызский писатель, - забвения истории.

Сейчас мы наблюдаем попытки фальсификации истории ВОВ. Символы фашизма снова поднимают. Это опасно. Но если память сильна - историю не переписать. Важно говорить с детьми, искать семейные истории. "Бессмертный полк" оживляет эту память. У моей дочери в детском саду был свой "Бессмертный полк", мы нашли фото деда в военной форме - и у ребёнка появился цельный образ, а не абстрактный герой.

Читайте, смотрите фильмы, возрождайте в себе эмоциональный отклик. Это была война на уничтожение. Нас хотели стереть. Наши героические предки отстояли страну и дали нам жизнь. Мы им благодарны и должны передать эту благодарность детям. И 90-летие Победы мы будем праздновать вместе - в Кыргызстане, в России и в других странах.

Ведущий специалист сектора воспитательной работы МОН КР Алтынбек Эркимбеков:

- Ровно 80 лет назад закончилась самая страшная и кровопролитная война. Едва ли найдётся семья, которую она не затронула. Это было тяжёлое время, но Победа была обеспечена.

Мой дед был артиллеристом, получил ранение и вернулся домой с Орденом Красной Звезды. Каждый участник ВОВ заслуживает величайшего уважения, восхищения и вечной благодарности. Мы склоняем голову перед подвигом наших предков. Вечная им память и слава. Народ был един, цель была одна - и Победа одна.