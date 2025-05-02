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"Чем ближе мы к настоящим ценностям, тем крепче наше будущее"

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- Бакыт Басарбек
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В средней школе №29 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля прошёл "Урок Памяти". В этой связи завуч школы №29, глава узбекской диаспоры Кыргызстана Бахтияр Кадыров высказал пожелание, чтобы такие уроки проводились чаще.

- Чем ближе мы к настоящим ценностям, тем крепче наше будущее. Наши деды вырвали Победу у фашизма неимоверной ценой - жертвуя жизнью, калеча здоровье. Они доказали: быть героем - значит хранить честь и достоинство. Чем больше мы обращаемся к самому высокому и ценностному, тем крепче будут подрастающие поколения. Если молодежь будет брать пример с наших героев, она будет достойно нести память о них, отстаивать, защищать и развивать свою страну. Задача старшего поколения – вовлечь новое поколение в систему правильных ценностных ориентиров, - сказал он.

О памяти, которая объединяет, говорила координатор акции "Бессмертный полк" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина.

- Каждый год, 9 мая, на улицах наших городов выходят тысячи людей. Люди разных национальностей, возрастов и вероисповеданий идут одной колонной. Потому что память - она одна на всех. Это не про цифры, а про чувство. Про боль утрат и гордость за героев. В этом году "Бессмертный полк" пройдёт в Бишкеке уже в девятый раз. Мы стартуем от Южных ворот в 9 утра. Главное - чтобы ничто не помешало. Потому что сегодня, когда мир снова балансирует на грани, мы особенно должны напоминать: Победа - вне политики, - отметила она.

Особо эмоциональной стала речь заместителя директора ЦЭИ "Ой Ордо" Натальи Крек. Её бабушка и дедушка - фронтовики, поженившиеся на передовой.

- Дедушка ушёл рано, но бабушка рассказывала о войне. Она была родом с Украины и своими глазами видела зверства бандеровцев. Для неё "бандера" было самым страшным словом. Сейчас особенно больно видеть, как в некоторых странах пытаются героизировать этих людей, переписать историю. Победа в ВОВ - это то, что объединяет нас. И мы не должны позволить кому-то стереть эту память. Даже если политики спорят - народы помнят, - сказала она.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Уроки Памяти". Эту инициативу в Кыргызстане реализует Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности республики.


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URL: https://www.vb.kg/445532
Теги:
ВОВ, школа, Бишкек
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