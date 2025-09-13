Погода
Кыргызстанцы смогут оценивать работу медучреждений через QR-код

Министерство здравоохранения КР стало участником инициативы по внедрению цифровой платформы обратной связи во всех организациях здравоохранения страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пациенты и посетители смогут оставить отзыв за 30 секунд: достаточно отсканировать QR-код у входа, на стойке регистрации или в зоне ожидания, перейти по ссылке и заполнить короткую форму с оценкой и предложениями.

Все отзывы автоматически поступают в ответственное ведомство и получают официальный статус. При необходимости принимаются меры, а результаты доводятся до граждан.

Система разработана для удобства и прозрачности обратной связи. Данные защищены и обрабатываются в соответствии с законодательством о персональных данных.

В Минздраве подчеркнули: чем активнее граждане оставляют отзывы, тем качественнее и справедливее становится система здравоохранения.


