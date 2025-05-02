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Премьер-Лига-2025: "Мурас Юнайтед" и "Алай" удерживают лидерство

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- Самуэль Деди Ирие
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1 мая на юге страны стартовал 8-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Своё лидерство подтвердили "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада и ошский "Алай" - оба клуба одержали важные победы и продолжили борьбу за золото сезона.

Ош: быстрый гол и надёжная оборона

На стадионе имени А. Суюмбаева "Алай" (Ош) принимал столичный "Илбирс". Хозяева быстро взяли игру под контроль - уже на 8-й минуте полузащитник Алексей Зинкевич оказался в нужное время в нужном месте и точно отправил мяч в ворота гостей. Остаток матча прошёл под диктовку "Алая", который не позволил сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента.

Лучшим игроком встречи признан Рамин Ахмадов - его работа в центре поля стала ключом к победе.

Результат:

"Алай" – "Илбирс" - 1:0

Гол: Алексей Зинкевич (8-я минута)

Лучший игрок: Рамин Ахмадов ("Алай")

Стадион: им. А. Суюмбаева, Ош

Положение: "Алай" - второе место, 21 очко

Джалал-Абад: волевая победа "Мурас Юнайтед"

Центральный матч тура состоялся на стадионе "Курманбек", где "Мурас Юнайтед" (Джалал-Абад) принимал "Барс" (Каракол). Гости начали мощно и уже на 7-й минуте Фархат Мусабеков замкнул подачу с фланга, открыв счёт. Однако хозяева ответили эффектно: на 27-й минуте Амир Жапаров воспользовался неуверенными действиями вратаря и акробатическим ударом восстановил равновесие.

Решающим стал эпизод на 75-й минуте. После навеса с правого фланга Максат Алыгулов выиграл борьбу в воздухе и ударом головой отправил мяч в сетку. Он же получил звание лучшего игрока встречи.

Результат:

"Мурас Юнайтед" – "Барс" - 2:1

Голы:

• Фархат Мусабеков (7') - "Барс"

• Амир Жапаров (27'), Максат Алыгулов (75') - "Мурас Юнайтед"

Лучший игрок: Максат Алыгулов ("Мурас Юнайтед")

Стадион: "Курманбек", Джалал-Абад

Положение: "Мурас Юнайтед" - первое место, 22 очка

Турнирное положение на 1 мая:

1. "Мурас Юнайтед" - 22 очка

2. "Алай" - 21 очко

3. "Дордой" - 17 очков (матч 8-го тура состоится 3 мая против "Кыргызстаналтына")


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URL: https://www.vb.kg/445541
Теги:
футбол, Кыргызстан
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