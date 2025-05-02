Премьер-Лига-2025: "Мурас Юнайтед" и "Алай" удерживают лидерство

1 мая на юге страны стартовал 8-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Своё лидерство подтвердили "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада и ошский "Алай" - оба клуба одержали важные победы и продолжили борьбу за золото сезона.
Ош: быстрый гол и надёжная оборона
На стадионе имени А. Суюмбаева "Алай" (Ош) принимал столичный "Илбирс". Хозяева быстро взяли игру под контроль - уже на 8-й минуте полузащитник Алексей Зинкевич оказался в нужное время в нужном месте и точно отправил мяч в ворота гостей. Остаток матча прошёл под диктовку "Алая", который не позволил сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента.
Лучшим игроком встречи признан Рамин Ахмадов - его работа в центре поля стала ключом к победе.
Результат:
"Алай" – "Илбирс" - 1:0
Гол: Алексей Зинкевич (8-я минута)
Лучший игрок: Рамин Ахмадов ("Алай")
Стадион: им. А. Суюмбаева, Ош
Положение: "Алай" - второе место, 21 очко
Джалал-Абад: волевая победа "Мурас Юнайтед"
Центральный матч тура состоялся на стадионе "Курманбек", где "Мурас Юнайтед" (Джалал-Абад) принимал "Барс" (Каракол). Гости начали мощно и уже на 7-й минуте Фархат Мусабеков замкнул подачу с фланга, открыв счёт. Однако хозяева ответили эффектно: на 27-й минуте Амир Жапаров воспользовался неуверенными действиями вратаря и акробатическим ударом восстановил равновесие.
Решающим стал эпизод на 75-й минуте. После навеса с правого фланга Максат Алыгулов выиграл борьбу в воздухе и ударом головой отправил мяч в сетку. Он же получил звание лучшего игрока встречи.
Результат:
"Мурас Юнайтед" – "Барс" - 2:1
Голы:
• Фархат Мусабеков (7') - "Барс"
• Амир Жапаров (27'), Максат Алыгулов (75') - "Мурас Юнайтед"
Лучший игрок: Максат Алыгулов ("Мурас Юнайтед")
Стадион: "Курманбек", Джалал-Абад
Положение: "Мурас Юнайтед" - первое место, 22 очка
Турнирное положение на 1 мая:
1. "Мурас Юнайтед" - 22 очка
2. "Алай" - 21 очко
3. "Дордой" - 17 очков (матч 8-го тура состоится 3 мая против "Кыргызстаналтына")