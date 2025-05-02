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В Бишкеке прошёл чемпионат Кыргызстана по кыргыз курешу

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- Самуэль Деди Ирие
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Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по национальной борьбе кыргыз куреш. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всех регионов страны - как среди мужчин, так и среди женщин.

Соревнования прошли при поддержке Дирекции неолимпийских видов спорта при Государственном агентстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта Кыргызской Республики. Участники боролись за звание чемпионов страны, а победители и призёры были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Кыргыз куреш, являющийся традиционным видом единоборства, продолжает набирать популярность, укрепляя свои позиции среди национальных видов спорта. Проведение таких чемпионатов способствует дальнейшему развитию и популяризации кыргызской борьбы как в республике, так и за её пределами.


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URL: https://www.vb.kg/445543
Теги:
курош, чемпионат, Кыргызстан
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