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Боец UFC Седрик Дюма арестован во Флориде по ряду серьёзных обвинений

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- Самуэль Деди Ирие
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Американский средневес Седрик Дюма, выступающий под эгидой UFC, оказался в центре крупного скандала. Как сообщает Fighttime.ru, 29-летний спортсмен был арестован властями штата Флорида по нескольким статьям, включая грабёж, нанесение побоев, хранение наркотиков и оружия.

По данным судебных записей, Дюма в настоящее время находится под стражей. Сумма залога, установленная судом, составляет 558 тысяч долларов. Самое тяжкое обвинение в его деле - грабёж в жилом помещении. Отмечается, что за последние годы боец был арестован более десяти раз, включая инцидент в феврале 2024 года, когда он уже находился под контрактом с UFC.

Свой последний бой в UFC Дюма провёл 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами, где проиграл техническим нокаутом в первом раунде поляку Михалу Олексийчуку. Это было его шестое выступление в организации. В 2024 году он провёл два боя: потерпел поражение от Нурсултона Рузибоева и одержал победу решением судей над Денисом Тюлюлиным.


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URL: https://www.vb.kg/445544
Теги:
смешанные бои, США, Арест
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