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Кыргызстан примет отборочный турнир Кубка Азии-2026 (U-23)

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- Самуэль Деди Ирие
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В сентябре 2025 года Кыргызстан станет одной из принимающих стран отборочного этапа Кубка Азии-2026 по футболу среди молодежных сборных (до 23 лет). Турнир пройдет с 1 по 9 сентября, участие в нем примут 44 национальные команды, которые будут разделены на 11 групп по четыре команды в каждой.

Помимо Кыргызстана, матчи квалификационного раунда пройдут в Таджикистане, Камбодже, Китае, Индонезии, Иордании, Мьянме, Катаре, Таиланде, ОАЭ и Вьетнаме. Путёвки в финальную стадию получат победители групп и четыре лучшие сборные, занявшие вторые места. Финальная часть турнира состоится в Саудовской Аравии.

Жеребьевка отборочного этапа запланирована на 29 мая 2025 года. После неё станут известны соперники кыргызской команды.

Для олимпийской сборной Кыргызстана этот турнир станет важной проверкой сил и возможностью проявить себя на международной арене. Болельщиков ждут захватывающие матчи и интрига в борьбе за выход в финальную часть престижного континентального первенства.


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URL: https://www.vb.kg/445547
Теги:
кубок, футбол, Центральная Азия
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