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В Душанбе прошел забег, посвящённый 80-летию Победы в ВОВ

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- Самуэль Деди Ирие
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В Душанбе состоялся забег, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное Россотрудничеством в Таджикистане, Ассоциацией бега и марафонов страны и Pereval Running Club. Мероприятие собрало более 420 участников, включая профессиональных бегунов и любителей, а также граждан России и Китая.

Забег состоял из трёх дисциплин: командной эстафеты на 7 км, индивидуальной гонки и 500-метрового забега для детей. Все этапы прошли в столичном парке Победы, где участники почтили память павших минутой молчания. Старт и финиш были у мемориала с танком ИС-2, символизирующим единство народов в годы войны.

65-летний Махмадшох Мирзоев занял второе место в категории "Ветеран спорта", несмотря на возраст. Победители и призёры получили медали и памятные призы от организаторов и спонсоров мероприятия, среди которых "Газпром нефть Таджикистан" и "МегаФон Таджикистан".

Забег стал частью празднования Года Победы в Великой Отечественной войне в рамках СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/445548
Теги:
ВОВ, Таджикистан, День Победы
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