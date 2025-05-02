В Душанбе прошел забег, посвящённый 80-летию Победы в ВОВ

В Душанбе состоялся забег, приуроченный к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное Россотрудничеством в Таджикистане, Ассоциацией бега и марафонов страны и Pereval Running Club. Мероприятие собрало более 420 участников, включая профессиональных бегунов и любителей, а также граждан России и Китая.

Забег состоял из трёх дисциплин: командной эстафеты на 7 км, индивидуальной гонки и 500-метрового забега для детей. Все этапы прошли в столичном парке Победы, где участники почтили память павших минутой молчания. Старт и финиш были у мемориала с танком ИС-2, символизирующим единство народов в годы войны.

65-летний Махмадшох Мирзоев занял второе место в категории "Ветеран спорта", несмотря на возраст. Победители и призёры получили медали и памятные призы от организаторов и спонсоров мероприятия, среди которых "Газпром нефть Таджикистан" и "МегаФон Таджикистан".

Забег стал частью празднования Года Победы в Великой Отечественной войне в рамках СНГ.