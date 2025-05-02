Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.85 - 99.85

Айнуска Калил кызы победила в забеге в Ираке и получила $2500

140  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанская легкоатлетка Айнуска Калил кызы одержала победу на международном забеге, прошедшем в Ираке. За первое место она получила денежный приз в размере 2500 долларов США, подтвердив свой высокий уровень на международной арене.

Это не первое значимое достижение спортсменки: ранее она завоевала золотую медаль на полумарафоне Samarkand Marathon в Узбекистане, преодолев дистанцию 21,1 км за 1 час 15 минут 57 секунд. Несмотря на досадную дисквалификацию на полумарафоне в Алматы в 2024 году, где она финишировала первой, но была снята с соревнования за нарушение правил получения воды, Калил кызы продолжает уверенно представлять Кыргызстан на престижных стартах.

Её успех в Ираке стал очередным подтверждением таланта и целеустремлённости кыргызстанской спортсменки, которая уверенно движется к новым вершинам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445551
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  