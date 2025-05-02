Айнуска Калил кызы победила в забеге в Ираке и получила $2500

Кыргызстанская легкоатлетка Айнуска Калил кызы одержала победу на международном забеге, прошедшем в Ираке. За первое место она получила денежный приз в размере 2500 долларов США, подтвердив свой высокий уровень на международной арене.

Это не первое значимое достижение спортсменки: ранее она завоевала золотую медаль на полумарафоне Samarkand Marathon в Узбекистане, преодолев дистанцию 21,1 км за 1 час 15 минут 57 секунд. Несмотря на досадную дисквалификацию на полумарафоне в Алматы в 2024 году, где она финишировала первой, но была снята с соревнования за нарушение правил получения воды, Калил кызы продолжает уверенно представлять Кыргызстан на престижных стартах.

Её успех в Ираке стал очередным подтверждением таланта и целеустремлённости кыргызстанской спортсменки, которая уверенно движется к новым вершинам.