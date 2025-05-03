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Индекс свободы прессы 2025: Кыргызстан - 144-й по версии RSF

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По данным ежегодного Индекса свободы прессы, опубликованного международной организацией "Репортёры без границ" (RSF), в 2025 году Кыргызстан опустился на 144-е место из 180 стран - минус 24 позиции по сравнению с прошлым годом. Такой резкий спад вызывает обеспокоенность экспертов, ведь ещё недавно республика выделялась в Центральной Азии относительной открытостью медиа-пространства.

В отчёте отмечается, что давление на независимые СМИ в стране усилилось: государственные структуры всё чаще ограничивают доступ к информации, а сами медиа нередко становятся объектами преследования. Отдельное внимание правозащитники уделили влиянию новой законодательной базы. В частности, принятие закона "О защите от недостоверной информации", по их мнению, идёт вразрез с принципами свободы слова, закреплёнными в Конституции и международных соглашениях.

Среди стран региона выше Кыргызстана в рейтинге оказались Казахстан (141-е место), Узбекистан (148-е), Таджикистан (153-е) и Туркменистан (174-е). На последних строчках традиционно остаются Эритрея, Северная Корея и Китай. Лидерами же по уровню свободы прессы стали Норвегия, Эстония и Нидерланды.

По данным RSF, почти в половине стран мира условия для работы журналистов в 2025 году оцениваются как "трудные" или "критические". В 42 государствах свобода прессы фактически отсутствует, а репортёрская деятельность сопряжена с серьёзными рисками.


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URL: https://www.vb.kg/445555
Теги:
рейтинг, Кыргызстан, Свобода слова
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