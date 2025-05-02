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Следователь УВД Свердловского района задержан при получении взятки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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30 апреля 2025 года, в рамках системной работы по борьбе с коррупцией в органах внутренних дел, ГКНБ Кыргызской Республики, совместно с СВР МВД КР, задержал старшего лейтенанта милиции Ж.М.Т., следователя следственной службы УВД Свердловского района города Бишкек. Он был задержан при получении 150 тысяч сомов, которые вымогал за прекращение уголовного преследования в отношении заявителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и сотрудник милиции водворён в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР в соответствии с требованиями ст. 96 УПК КР. В настоящее время продолжается работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах страны.


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URL: https://www.vb.kg/445556
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Свердловский район, Бишкек
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