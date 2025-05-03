Сильные ливни в Аксыйском районе: есть разрушения

Проливные дожди нанесли ущерб нескольким селам Аксыйского района Джалал-Абадской области. Как сообщили в МЧС КР, в селе Кызыл-Туу потоплены дворы десяти жилых домов. Кроме того, на участке автодороги Сары-Челек - Кербен в районе Баатырбек селевой поток смыл гравий и песок, осложнив проезд.

В ликвидации последствий задействованы спасатели, дорожные службы и представители айыл окмоту.

Еще более серьёзной оказалась ситуация в селе Тое-Басты, расположенном в Ак-Суйском айылном округе. Здесь сошёл оползень, разрушив около 1,5 километра внутрихозяйственной дороги. Повреждены также участки районной трассы, подтоплены три социальных объекта.

На месте работают экстренные службы. Ведутся восстановительные работы.