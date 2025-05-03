Кыргызстан отчитался в ООН о борьбе с расовой дискриминацией

1–2 мая 2025 года в Женеве Кыргызская Республика представила одиннадцатый и двенадцатый периодические доклады о реализации положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за 2019–2022 годы.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя Верховного суда КР Нургуль Бакирова, которая выступила с докладом и ответила на вопросы членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Обсуждение проходило в интерактивном формате.

Нургуль Бакирова подчеркнула, что с момента присоединения к Конвенции в 1996 году Кыргызстан последовательно внедряет её нормы в национальную правовую систему. Дискриминация по расовому, этническому и национальному признакам запрещена Конституцией, уголовно-процессуальным кодексом и отраслевым законодательством.

По её словам, суды страны обеспечивают действенную защиту прав каждого человека вне зависимости от происхождения. При этом используются как внутренние нормы, так и положения международного права, включая саму Конвенцию. Также действует механизм оспаривания нормативных актов, нарушающих антидискриминационные принципы.

В ходе сессии была представлена статистика уголовных дел, связанных с проявлениями расовой, этнической и религиозной вражды за 2019–2024 годы. Отмечено, что суды рассматривают такие преступления как отягчающие обстоятельства и выносят соответствующие приговоры, включая дела о пропаганде превосходства и экстремизме.

Особое внимание было уделено вопросам повышения квалификации судей. С 2019 года обучение по международным стандартам в области прав человека прошли более 400 представителей судебной системы.

Зампредседателя Верховного суда также отметила, что в судейском корпусе страны представлены разные национальности и сохраняется гендерный баланс: женщины составляют 38% от общего числа судей (470 человек).

"Кыргызская Республика остаётся приверженной принципам равенства, справедливости и уважения к многообразию. Борьба с расовой дискриминацией - это не только международное обязательство, но и важное условие построения инклюзивного общества", - заявила Нургуль Бакирова.

По итогам заседания члены Комитета выразили признательность кыргызской делегации за всестороннюю и профессиональную подготовку, а также положительно оценили усилия судебной системы в продвижении антидискриминационной политики.