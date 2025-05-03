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"Огонь памяти" доставят в Бишкек и Ош

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- Бакыт Басарбек
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6 мая в Кыргызстане пройдёт международная акция "Огонь памяти". Как сообщили в Русском доме в Бишкеке, частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве будут доставлены в республику послами российского движения "Народный фронт" - лётчиком-космонавтом Дмитрием Петелиным и спортсменкой Еленой Вяльбе.

Петелин привезёт лампаду в Бишкек, Вяльбе - в Ош. Церемонии передачи огня пройдут 6 мая: в 11:00 на Аллее героев в Бишкеке и в 9:00 у Вечного огня в Оше.

Огонь памяти будет передан ветеранским и общественным организациям, символизируя преемственность поколений и уважение к подвигу. Акция охватит также Кант, Шопоково, Беловодское, Джалал-Абад и Араван.

Инициатива проводится при поддержке властей страны и Союза волонтёров Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/445564
Теги:
День Победы, Кыргызстан
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