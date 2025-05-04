СМИ: Цены на золото бьют рекорды, Америка теряет лицо

Золото дорожает рекордными темпами, отражая кризис доверия к американской экономической политике, пишет Newsweek. Пошлины Трампа до 145% на китайские товары и хаотичные заявления дестабилизируют рынки, заставляя центробанки скупать золото как страховку от краха долларовой системы.

Забудьте об акциях. Игнорируйте доходность облигаций. Если хотите понять масштаб глобальной тревоги, обратите внимание на золото. 21 апреля его цена превысила беспрецедентные 3400 долларов за унцию, ознаменовав психологический и материальный рубеж, который говорит не об уверенности рынков, а о всеобщем страхе.

Рост цены металла на 26% с начала года - не результат спекуляций, а симптом системной нестабильности; не здоровая тенденция, а приговор рушащимся экономическим устоям, растущим геополитическим трещинам и отсутствию согласия в мировой торговле. В эпицентре хаоса - Вашингтон, некогда хранитель мирового порядка, а ныне источник политической неразберихи.

Президент Дональд Трамп разжег протекционистский пожар, заставив нервничать не только Америку. Его администрация вновь спровоцировала тарифные войны: пошлины на китайские товары взлетели до ошеломляющих 145%, а союзники цепляются за временные исключения. Дезориентация рынков усиливается.

Рост стоимости золота - это история о страхе. Страхе перед политическим произволом, маскирующимся под стратегию, перед торговой войной, перерастающей в финансовую эпидемию, и перед миром, где безопасность не гарантируют даже традиционные убежища: валюты, институты, альянсы. Американские акции, облигации и доллар всегда служили таковыми во времена кризисов, но на сей раз все они дрогнули одновременно. Облигации США рухнули под натиском распродаж, что бросило тень сомнения на их былую надежность. Тем временем доллар ослабевает на фоне инфляции и политической турбулентности.

Отмечается рост инвестиций в золото, традиционно рассматриваемое как наиболее надежный актив. Но в данном случае динамика указывает на снижение уверенности в экономическом лидерстве Соединенных Штатов. Центробанки, особенно Китая и стран Глобального Юга, наращивают золотые резервы рекордными темпами. Помимо страхования валютных рисков, данный шаг отражает стратегический переход к активам, не подверженным влиянию политики отдельных стран, что уменьшает зависимость от долларовой системы.

Торговая стратегия Трампа - это череда тактических рывков, а тарифная политика лишена четкой экономической логики, будь то пламенные речи с трибун или резкие посты в соцсетях. Сегодня он грозит покарать Пекин пошлинами, завтра уже намекает на примирение. Такой хаотичный курс бьет не только по Китаю, но и по всей мировой торговой архитектуре. Рынки жаждут стабильности, а не зрелищ. Но решения инвесторов теперь направляет именно это шоу непредсказуемости. Взлет цен на золото не связан с позитивными ожиданиями, но страхует от рыночной турбулентности, неопределенности и кризиса глобализации.

Последствия уже очевидны. Крупные экономики вводят ответные пошлины, превращая торговлю в поле боя по принципу "око за око". Многосторонняя система, выстроенная после Второй мировой (на основе ВТО), планомерно разрушается. Мировой порядок, где торговля регулировалась четкими нормами, теперь рушится под натиском сиюминутных сделок и политически ангажированных переговоров.

Тем временем Китай усиливает разворот к Глобальному Югу, укрепляя связи с Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией и Африкой. На фоне американской изоляции набирает обороты инициатива "Один пояс - один путь", которую в Вашингтоне считают угрозой. Ирония в том, что призванные ослабить Китай пошлины могут ускорить его экспансию.

Страдают также и многонациональные корпорации. Устоявшиеся цепочки поставок ломают и собирают заново, причем со значительными издержками. Это подстегивает инфляцию, которую центробанки и так едва сдерживают. Малый бизнес еле держится на плаву. Несмотря на попытки смягчить риторику и намекнуть на переговоры, вернуть доверие Трампу не удалось. Рынки усвоили: любое затишье может предшествовать введению новых пошлин. Снижение уровня доверия негативно влияет на переговорный потенциал и конкурентные преимущества США в сфере международной торговли.

Взлет цен на золото - не просто одно из состояний рынка, а кризис миропорядка. Блестящий металл без дивидендов побеждает современные финансовые инструменты, обнажая крах геополитического управления: инвесторы ищут в золоте последнее убежище. Если тенденция не стихнет, доллар может лишиться статуса главной резервной валюты. Некоторые развивающиеся экономики уже экспериментируют с расчетами в местных валютах и сокращают долларовые активы. В этом контексте золото перестает быть просто товаром и становится защитным инструментом на фоне кризиса доверия.

Перевод: ИноСМИ