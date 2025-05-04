"Дордой" - "Кыргыз Алтын": ничья в 8-м туре Премьер-лиги

В рамках 8-го тура Премьер-лиги Кыргызстана состоялся один из центральных матчей турнира: столичный "Дордой" на своём поле принимал команду "Кыргыз Алтын" из Кара-Балты. Встреча, прошедшая на стадионе СК "Дордой", завершилась напряжённой ничьей - 1:1.

Игра началась в хорошем темпе, но первый тайм обошёлся без голов. Основные события развернулись во второй половине встречи. На 72-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Кими Мерка. Казалось, что "Дордой" удержит победу, но гости сумели собраться и отыграться в компенсированное время. На 90+1 минуте Айдар Мамбеталиев поразил ворота соперника, установив окончательный счёт.

Отметим уверенную игру голкипера и полузащитной линии "Кыргыз Алтына". Лучшим игроком встречи был признан Карич Харун, чьи действия в центре поля оказали решающее влияние на итоговый результат.

Составы команд:

"Дордой" (Бишкек): Нурланбеков, Абилов, Мерк, Кадыржанов, Мамыралиев, Шумейко, Мищенко, Лобов, А. Бекбердинов, Ло Ндойе, Мрджа.

"Кыргыз Алтын" (Кара-Балта): Попович, Чиж, Бактыбеков, Омуралиев, Артыкбаев, Акматов, Ниязалиев, Амонов, Ишенбек уулу, Сардарбеков, Турусбек уулу.

Судейская бригада:

Главный арбитр: Санжар Жакыпбеков

Помощники: Шамил Орозобеков, Нурланбек Алмабек уулу

Резервный судья: Элдияр Тологонов

Инспектор: Виктор Колпаков

Комиссар: Наталья Угрюмова

Премьер-лига Кыргызстана 2025 года продолжает набирать обороты, и борьба за чемпионство становится всё более напряжённой. Каждое очко на вес золота.

Итог: "Дордой" - "Кыргыз Алтын" - 1:1

Голы: Мерк (72) - Мамбеталиев (90+1)