Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.75 - 99.75

"Дордой" - "Кыргыз Алтын": ничья в 8-м туре Премьер-лиги

126  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках 8-го тура Премьер-лиги Кыргызстана состоялся один из центральных матчей турнира: столичный "Дордой" на своём поле принимал команду "Кыргыз Алтын" из Кара-Балты. Встреча, прошедшая на стадионе СК "Дордой", завершилась напряжённой ничьей - 1:1.

Игра началась в хорошем темпе, но первый тайм обошёлся без голов. Основные события развернулись во второй половине встречи. На 72-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Кими Мерка. Казалось, что "Дордой" удержит победу, но гости сумели собраться и отыграться в компенсированное время. На 90+1 минуте Айдар Мамбеталиев поразил ворота соперника, установив окончательный счёт.

Отметим уверенную игру голкипера и полузащитной линии "Кыргыз Алтына". Лучшим игроком встречи был признан Карич Харун, чьи действия в центре поля оказали решающее влияние на итоговый результат.

Составы команд:

"Дордой" (Бишкек): Нурланбеков, Абилов, Мерк, Кадыржанов, Мамыралиев, Шумейко, Мищенко, Лобов, А. Бекбердинов, Ло Ндойе, Мрджа.

"Кыргыз Алтын" (Кара-Балта): Попович, Чиж, Бактыбеков, Омуралиев, Артыкбаев, Акматов, Ниязалиев, Амонов, Ишенбек уулу, Сардарбеков, Турусбек уулу.

Судейская бригада:

Главный арбитр: Санжар Жакыпбеков

Помощники: Шамил Орозобеков, Нурланбек Алмабек уулу

Резервный судья: Элдияр Тологонов

Инспектор: Виктор Колпаков

Комиссар: Наталья Угрюмова

Премьер-лига Кыргызстана 2025 года продолжает набирать обороты, и борьба за чемпионство становится всё более напряжённой. Каждое очко на вес золота.

Итог: "Дордой" - "Кыргыз Алтын" - 1:1

Голы: Мерк (72) - Мамбеталиев (90+1)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445571
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  