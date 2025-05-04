Денис Петрашов выиграл три золотые медали в США

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал три золотые медали на престижном международном турнире TYR Pro Swim Series, который проходил с 30 апреля по 3 мая в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида.

В финале на дистанции 200 метров брассом, состоявшемся 3 мая, Петрашов финишировал первым с результатом 2 минуты 10,29 секунды, уверенно опередив сильнейших соперников. Это золото стало третьим в копилке кыргызстанца на этом этапе турнира - ранее он победил на дистанциях 50 и 100 метров брассом, продемонстрировав не только высочайшую форму, но и универсальность на разных дистанциях.

Триумф Дениса Петрашова - важное событие для всего кыргызстанского спорта. Его победы укрепляют позиции Кыргызстана на мировой спортивной арене и вдохновляют молодых спортсменов стремиться к новым вершинам.