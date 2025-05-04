Отбор на ЧМ-2026: сборная Кыргызстана узнает соперников в группе "А"

Национальная сборная Кыргызстана продолжает борьбу за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года. Команда успешно преодолела второй этап азиатского квалификационного турнира и вышла в третий раунд, где оказалась в сложнейшей группе "А". Соперниками кыргызстанцев стали Иран, Узбекистан, Катар, ОАЭ и КНДР.

На предыдущем этапе сборная уверенно выступила в группе D, где сразилась с командами Омана, Малайзии и Китайского Тайбэя. По итогам встреч кыргызстанцы обеспечили себе проход в следующий раунд, продемонстрировав зрелый и собранный футбол.

Сейчас команда занимает пятое место в своей группе, набрав 6 очков после 8 туров. Для продолжения борьбы за путёвку в финальную часть ЧМ-2026 необходимо успешно сыграть в оставшихся матчах.

Следующий поединок - 5 июня на выезде против сборной Катара. В рамках подготовки к ключевым играм тренерский штаб запланировал серию товарищеских матчей. В числе потенциальных соперников - Исландия, Новая Зеландия, Болгария и Китайский Тайбэй. Эти встречи помогут команде наработать тактические связки и адаптироваться к различным игровым стилям.

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