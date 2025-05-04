Чемпионат по армейскому рукопашному бою посвятили 80-летию Победы

В столице Кыргызстана завершился чемпионат страны по армейскому рукопашному бою, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир собрал сильнейших бойцов из разных регионов республики и стал значимым этапом в развитии боевых искусств среди силовых структур.

Соревнования прошли в напряжённой борьбе: участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, владения техникой и командного духа.

Победители в личном первенстве:

Весовая категория до 80 кг:

1 место - Нурсултан Коккозов

2 место - Олжобай Курбанбеков

3 место - Байтур Эшенкулов и Жаркын Замирбек уулу

До 88 кг:

1 место - Тилек Эсенбеков

2 место - Айтбек Кадыров

3 место - Малик Акматов и Сыймык Жаныбек уулу

До 97 кг:

1 место - Тилек Эргешев

2 место - Марат Канзаманов

3 место - Зайырбек Акматов и Курсанбек Асадов

Свыше 97 кг:

1 место - Калы Сайырбек уулу

2 место - Билимбек Сүйүнтбек уулу

3 место - Медет Камчыбек уулу и Алихан Талипов

Победители в личных категориях получили право представить Кыргызстан на международных соревнованиях, которые пройдут в Турции.

Командный зачёт:

1 место - команда специального подразделения "Бору" Пограничной службы ГКНБ

2 место - команда подразделения "Скорпион" Министерства обороны КР

3 место - команда Академии МВД

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили уверенность, что чемпионат станет стимулом для дальнейшего развития армейского рукопашного боя в республике.