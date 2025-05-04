Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.75 - 99.75

Чемпионат по армейскому рукопашному бою посвятили 80-летию Победы

178  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана завершился чемпионат страны по армейскому рукопашному бою, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир собрал сильнейших бойцов из разных регионов республики и стал значимым этапом в развитии боевых искусств среди силовых структур.

Соревнования прошли в напряжённой борьбе: участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, владения техникой и командного духа.

Победители в личном первенстве:

Весовая категория до 80 кг:

1 место - Нурсултан Коккозов

2 место - Олжобай Курбанбеков

3 место - Байтур Эшенкулов и Жаркын Замирбек уулу

До 88 кг:

1 место - Тилек Эсенбеков

2 место - Айтбек Кадыров

3 место - Малик Акматов и Сыймык Жаныбек уулу

До 97 кг:

1 место - Тилек Эргешев

2 место - Марат Канзаманов

3 место - Зайырбек Акматов и Курсанбек Асадов

Свыше 97 кг:

1 место - Калы Сайырбек уулу

2 место - Билимбек Сүйүнтбек уулу

3 место - Медет Камчыбек уулу и Алихан Талипов

Победители в личных категориях получили право представить Кыргызстан на международных соревнованиях, которые пройдут в Турции.

Командный зачёт:

1 место - команда специального подразделения "Бору" Пограничной службы ГКНБ

2 место - команда подразделения "Скорпион" Министерства обороны КР

3 место - команда Академии МВД

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили уверенность, что чемпионат станет стимулом для дальнейшего развития армейского рукопашного боя в республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445576
Теги:
рукопашный бой, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  