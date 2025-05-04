Чемпионат по армейскому рукопашному бою посвятили 80-летию Победы

В столице Кыргызстана завершился чемпионат страны по армейскому рукопашному бою, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир собрал сильнейших бойцов из разных регионов республики и стал значимым этапом в развитии боевых искусств среди силовых структур.
Соревнования прошли в напряжённой борьбе: участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, владения техникой и командного духа.
Победители в личном первенстве:
Весовая категория до 80 кг:
1 место - Нурсултан Коккозов
2 место - Олжобай Курбанбеков
3 место - Байтур Эшенкулов и Жаркын Замирбек уулу
До 88 кг:
1 место - Тилек Эсенбеков
2 место - Айтбек Кадыров
3 место - Малик Акматов и Сыймык Жаныбек уулу
До 97 кг:
1 место - Тилек Эргешев
2 место - Марат Канзаманов
3 место - Зайырбек Акматов и Курсанбек Асадов
Свыше 97 кг:
1 место - Калы Сайырбек уулу
2 место - Билимбек Сүйүнтбек уулу
3 место - Медет Камчыбек уулу и Алихан Талипов
Победители в личных категориях получили право представить Кыргызстан на международных соревнованиях, которые пройдут в Турции.
Командный зачёт:
1 место - команда специального подразделения "Бору" Пограничной службы ГКНБ
2 место - команда подразделения "Скорпион" Министерства обороны КР
3 место - команда Академии МВД
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили уверенность, что чемпионат станет стимулом для дальнейшего развития армейского рукопашного боя в республике.