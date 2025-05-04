На Иссык-Куле прошли скачки на Кубок председателя Кабмина КР

3 мая на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области состоялись масштабные конные соревнования, где впервые был разыгран "Кубок председателя Кабинета министров Кыргызской Республики" по скачкам на короткие дистанции. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Мероприятие собрало множество участников и зрителей, объединив традиции, спорт и культурное наследие кыргызского народа. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев подчеркнул особое значение скакунов в духовной культуре кыргызов, отметив лошадей как символ свободы, силы и преемственности традиций.

"Кыргызстан, как родина Всемирных игр кочевников, придает особое значение развитию этноспорта и укреплению культурного диалога между народами", - заявил он.

В рамках соревнований прошли не только скачки на короткие дистанции, но и забеги на длинные дистанции, включая традиционный аламан байге на 20 километров.

Общий призовой фонд составил 4 миллиона сомов. Победителям скачек на короткие дистанции вручили "Кубок председателя Кабмина" и денежные награды:

1 место - 600 тысяч сомов

2 место - 150 тысяч сомов

3 место - 80 тысяч сомов

Соревнования прошли в торжественной атмосфере и стали ярким примером сохранения и популяризации этноспорта в Кыргызстане.