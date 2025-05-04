Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.75 - 99.75

Посол КР выстраивает мосты между полицейскими вузами Кыргызстана и Кореи

153  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

2 мая 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова посетила город Асан, где провела переговоры с президентом Корейского Национального полицейского университета О Мун Кю и руководством учебного заведения.

В центре обсуждения - расширение сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. Посол КР отметила, что кыргызско-корейские отношения переживают новый этап активного развития. Об этом свидетельствуют недавний государственный визит Президента Садыра Жапарова в Сеул, активизация ведомственных контактов и реализация двусторонних соглашений.

- Внутренняя безопасность и защищённость граждан - основа устойчивости государства. Это требует постоянной работы над профессиональным ростом сотрудников органов правопорядка, - подчеркнула Исмаилова.

В этой связи она предложила подписать Соглашение о сотрудничестве между Академией МВД Кыргызской Республики и Корейским Национальным полицейским университетом. По её словам, партнёрство с вузом, внедряющим передовые методики, укрепит потенциал кыргызстанской правоохранительной системы и поможет сформировать современный кадровый резерв.

Президент университета О Мун Кю поблагодарил посла за визит и выразил заинтересованность в установлении прочных связей с кыргызской стороной. Он рассказал, что вуз, модернизированный в 1980 году, ежегодно выпускает около 200 полицейских и обучает свыше 50 иностранных слушателей. Учебное заведение активно взаимодействует с зарубежными университетами и открыто для новых форматов сотрудничества.

В завершение визита кыргызской делегации провели экскурсию по кампусу и музею университета.

Активная дипломатическая работа Аиды Исмаиловой продолжает вносить весомый вклад в укрепление партнёрства между Кыргызстаном и Южной Кореей, включая такие стратегически важные сферы, как безопасность, образование и подготовка профессиональных кадров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445581
Теги:
Академия МВД, Южная Корея, Аида Исмаилова, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  