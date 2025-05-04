Посол КР выстраивает мосты между полицейскими вузами Кыргызстана и Кореи

2 мая 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова посетила город Асан, где провела переговоры с президентом Корейского Национального полицейского университета О Мун Кю и руководством учебного заведения.

В центре обсуждения - расширение сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. Посол КР отметила, что кыргызско-корейские отношения переживают новый этап активного развития. Об этом свидетельствуют недавний государственный визит Президента Садыра Жапарова в Сеул, активизация ведомственных контактов и реализация двусторонних соглашений.

- Внутренняя безопасность и защищённость граждан - основа устойчивости государства. Это требует постоянной работы над профессиональным ростом сотрудников органов правопорядка, - подчеркнула Исмаилова.

В этой связи она предложила подписать Соглашение о сотрудничестве между Академией МВД Кыргызской Республики и Корейским Национальным полицейским университетом. По её словам, партнёрство с вузом, внедряющим передовые методики, укрепит потенциал кыргызстанской правоохранительной системы и поможет сформировать современный кадровый резерв.

Президент университета О Мун Кю поблагодарил посла за визит и выразил заинтересованность в установлении прочных связей с кыргызской стороной. Он рассказал, что вуз, модернизированный в 1980 году, ежегодно выпускает около 200 полицейских и обучает свыше 50 иностранных слушателей. Учебное заведение активно взаимодействует с зарубежными университетами и открыто для новых форматов сотрудничества.

В завершение визита кыргызской делегации провели экскурсию по кампусу и музею университета.

Активная дипломатическая работа Аиды Исмаиловой продолжает вносить весомый вклад в укрепление партнёрства между Кыргызстаном и Южной Кореей, включая такие стратегически важные сферы, как безопасность, образование и подготовка профессиональных кадров.