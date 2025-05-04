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Гол вратаря "Нефтчи" Алексея Козлова стал сенсацией 8-го тура

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- Самуэль Деди Ирие
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В рамках 8-го тура Премьер-лиги Кыргызстана произошёл редкий и захватывающий эпизод, который уже обсуждается болельщиками по всей стране. В драматичном матче между "Нефтчи" из Кочкор-Аты и "Озгоном" из Джалал-Абада, завершившемся с невероятным счётом 3:3, вратарь хозяев Алексей Козлов стал настоящим героем встречи.

На 90+7 минуте, когда "Нефтчи" уступал 2:3, Козлов подключился к атаке своей команды на подаче углового - и не подвёл. Его гол оказался не только эффектным, но и спасительным: он сравнял счёт и подарил команде важное очко.

Интрига матча усилилась за мгновения до этого, когда на 90+1 минуте Элдар Молдожунусов реализовал пенальти, сократив разрыв до минимума. Однако именно Козлову суждено было стать центральной фигурой игры, символом упорства и боевого духа "Нефтчи", не сдавшегося до самого финального свистка.

Гол вратаря стал настоящей сенсацией тура и, без сомнения, одним из самых ярких моментов текущего чемпионата. Имя Алексея Козлова теперь на слуху у всех поклонников кыргызского футбола.


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URL: https://www.vb.kg/445585
Теги:
Джалал-Абадская область, футбол, Кыргызстан
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