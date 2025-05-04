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Кыргызстан и Binance: шаг в криптобудущее

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чолпон-Ате под председательством президента Садыра Жапарова состоялось первое заседание Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий. Важным событием стало участие основателя крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance - Чанпэна Чжао, чьё присутствие подчеркивает значимость нового вектора цифрового развития Кыргызстана.

В рамках мероприятия Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Binance подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ закладывает основу для долгосрочного стратегического партнёрства, направленного на развитие цифровых активов и блокчейн-технологий в стране и за её пределами.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение криптовалютных платежей через сервис Binance Pay. Это, по мнению сторон, значительно упростит расчёты, в первую очередь - для иностранных туристов. Кроме того, инициатива нацелена на модернизацию трансграничных платёжных решений в Центральной Азии и на пространстве ЕАЭС.

Особое внимание в меморандуме уделено образовательной составляющей. Binance при поддержке Binance Academy, крупнейшей в мире образовательной платформы по цифровым финансам, совместно с Нацагентством по инвестициям запускает масштабные обучающие программы. Они будут направлены на повышение осведомлённости госорганов, банковского сектора и широкой общественности о возможностях и рисках криптовалют, а также на развитие Web 3.0 и финансовой грамотности в целом.

"Мы рады начать это стратегическое партнёрство с Binance, которое знаменует собой важный шаг в развитии сектора криптоактивов в Кыргызстане. Это сотрудничество подчеркивает нашу приверженность инновациям и цифровой трансформации экономики. Вместе мы стремимся создать надёжную инфраструктуру, поддерживающую рост криптоиндустрии и открывающую новые возможности для граждан и всего региона", - отметил директор Национального агентства по инвестициям Фархат Иминов.


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URL: https://www.vb.kg/445586
Теги:
Китай, Кыргызстан, криптовалюта
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