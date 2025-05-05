Потомки бойцов 385-й стрелковой дивизии собираются 9 мая в Москве

Общество потомков бойцов 385-й стрелковой Кричевской дивизии, формировавшейся во Фрунзе (ныне Бишкек), приглашает родных фронтовиков на традиционную встречу. Она пройдёт 9 мая в Москве в Парке Горького - у левой колонны центрального входа, в 10:00 утра. Ещё одна встреча состоится 8 мая в селе Барятино Калужской области, где дивизия вела ожесточённые бои.

Сын погибшего бойца Владимир Васильев рассказал редакции VB.KG, что ежегодно приезжают дети и внуки фронтовиков.

- В этом году, как и всегда, 9 мая мы собираемся в Парке Горького. Приезжают дети и внуки фронтовиков, делятся историями, вспоминают. К сожалению, в Кыргызстане по-прежнему мало говорят о подвиге и трагедии 385-й Кричевской дивизии, а ведь костяк её был сформирован именно из жителей Киргизской ССР.

Чтобы восполнить информационный пробел, сообщество выпустило книгу "Обычная дивизия великой войны. 385-я стрелковая Кричевская. 1941–1945". Издание основано на документах Центрального архива Министерства обороны РФ, в нём использованы редкие письма, дневники, воспоминания, - сказал он.

- В обширной литературе о Великой Отечественной совсем немного книг, подробно описывающих историю таких дивизий, - добавляет руководитель сообщества Ольга Буторина. - Мы постарались восполнить этот пробел. Книга подробно воссоздаёт боевой путь соединения: от Ржевско-Вяземской операции до штурма Данцига. Раздел "Солдатские судьбы" включает более 40 биографий, написанных потомками.

Справка VB: 385-я стрелковая дивизия была сформирована в Фрунзе осенью 1941 года. В её составе были рабочие и колхозники из республик Средней Азии - особенно много бойцов было из Киргизской ССР. Дивизия сражалась на Западном и 2-м Белорусском фронтах, участвовала в Смоленской, Белорусской операциях, штурмовала укрепления в Польше и помогала брать Данциг. Только в Барятинском районе дивизия потеряла почти 10 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Потомки бойцов просят откликнуться внуков и правнуков солдат, поделиться информацией и присоединиться к сообществу.