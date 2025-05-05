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В Ат-Башынском районе фермерам представили новые сорта картофеля

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- Светлана Лаптева
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Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с компанией "АгроЛид" провёл День поля для фермеров Ат-Башынского района.

Главной темой мероприятия стали современные достижения в селекции картофеля. Участникам продемонстрировали высокоурожайные, устойчивые к болезням сорта, рекомендованные для выращивания в местных условиях. Особое внимание было уделено производству семян категорий "Супер-супер элита" и "Супер элита" - с целью их дальнейшего размножения и распространения среди фермеров.

День поля стал эффективной площадкой для обмена опытом, где фермеры смогли напрямую пообщаться с агроспециалистами, задать вопросы и обсудить перспективы внедрения новых агротехнологий. Подобные мероприятия способствуют развитию сельского хозяйства региона и повышению качества посадочного материала.


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URL: https://www.vb.kg/445591
Теги:
Нарынская область, сельское хозяйство, Кыргызстан
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