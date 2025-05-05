В кинотеатрах Кыргызстана стартовал показ фильма "В списках не значился"

Ко Дню Победы в кинотеатрах Кыргызстана стартовали показы патриотического военного фильма "Он сражался один", посвящённого подвигу советских солдат в первые дни Великой Отечественной войны. Картина рассказывает о молодой судьбе, сломанной войной, и о беспримерной стойкости, с которой герои встречали врага.

По сюжету, 21 июня 1941 года лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест по распределению - радостный, полный надежд, он даже не подозревает, что уже через несколько часов окажется в центре ада. Его не успевают зачислить в личный состав, когда в 4 утра раздаются первые взрывы - начинается война.

Так стартует первая и последняя в его жизни битва, длившаяся десять месяцев. Плужников, оставшийся один в руинах крепости, продолжает сопротивление, отстаивая каждый метр земли, пока хватает сил. Он - один из тех, кто не сдался, чьё имя могло бы остаться неизвестным, но чей подвиг стал вечным символом мужества.

Фильм вызывает глубокие эмоции, напоминая зрителю о цене Победы и силе человеческого духа. Образ Плужникова - собирательный, но в нём - черты тысяч неизвестных героев, павших безымянно, но не напрасно.

Показ картины проходит в рамках праздничной недели, посвящённой 80-летию Победы. Вход на отдельные сеансы для ветеранов и школьников организуется бесплатно.