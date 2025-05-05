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Гарри Кейн стал чемпионом: первый большой трофей в карьере

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- Самуэль Деди Ирие
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После стольких лет индивидуальных достижений и командных разочарований Гарри Кейн наконец выиграл первый крупный титул. 31-летний форвард стал чемпионом в составе мюнхенской "Баварии", завершив многолетний путь к командному успеху.

Кейн провёл 540 матчей и забил 358 голов, став одним из лучших бомбардиров своего поколения. Однако до недавнего времени его карьера оставалась без титулов, несмотря на множество личных наград и рекордов за "Тоттенхэм" и сборную Англии.

"Это момент, о котором я мечтал всю свою карьеру", - сказал он после матча. "Теперь всё - тяжёлые годы, поражения, ожидание - стоили того".

Фанаты и эксперты поздравляют Кейна с долгожданным триумфом и верят, что это только начало новой главы в его футбольной истории - уже в статусе чемпиона.


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URL: https://www.vb.kg/445607
Теги:
Германия, футбол
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