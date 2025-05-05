Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 98.75 - 99.75

"Алай" берет верх в Нарыне и делает шаг к финалу чемпионата по футзалу

210  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарыне состоялся первый матч полуфинальной серии чемпионата Кыргызстана по футзалу. Столичный "Алай" уверенно обыграл местную команду со счётом 4:1 и приблизился к финалу турнира.

Гости с первых минут навязали сопернику высокий темп. Уже на 3-й минуте счёт открыл Долоткелдиев, а до перерыва отличились также Алимов (12') и Кубанычов (15'). В концовке встречи четвёртый мяч забил Акматов (36'). Единственный ответный гол "Нарына" на счету Талантбека уулу (34').

Отдельного внимания заслуживает продолжающаяся бомбардирская гонка. Один из лидеров "Алая" Максат Алимов вновь отличился и вплотную приблизился к главному снайперу турнира - Айдару Абдужалил уулу из ОшМУ. Однако его команда уже завершила участие в чемпионате.

Ответный матч пройдёт в Бишкеке. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал. Во втором полуфинале сразятся Art Blast Group и "Кант" - старт серии ожидается в ближайшие дни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445620
Теги:
футзал, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  