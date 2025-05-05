"Алай" берет верх в Нарыне и делает шаг к финалу чемпионата по футзалу

В Нарыне состоялся первый матч полуфинальной серии чемпионата Кыргызстана по футзалу. Столичный "Алай" уверенно обыграл местную команду со счётом 4:1 и приблизился к финалу турнира.

Гости с первых минут навязали сопернику высокий темп. Уже на 3-й минуте счёт открыл Долоткелдиев, а до перерыва отличились также Алимов (12') и Кубанычов (15'). В концовке встречи четвёртый мяч забил Акматов (36'). Единственный ответный гол "Нарына" на счету Талантбека уулу (34').

Отдельного внимания заслуживает продолжающаяся бомбардирская гонка. Один из лидеров "Алая" Максат Алимов вновь отличился и вплотную приблизился к главному снайперу турнира - Айдару Абдужалил уулу из ОшМУ. Однако его команда уже завершила участие в чемпионате.

Ответный матч пройдёт в Бишкеке. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал. Во втором полуфинале сразятся Art Blast Group и "Кант" - старт серии ожидается в ближайшие дни.