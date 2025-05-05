В Бишкеке сточные воды из KFC попали на улицу. Виновных оштрафовали

На пересечении объездной дороги и трассы к ГЭС-5 зафиксирован незаконный сброс сточных вод. Как сообщили в Минприроды, причиной загрязнения стало переполнение септика ресторана KFC. Из-за несвоевременной откачки отходы разлились на прилегающую территорию.

По факту нарушения составлен протокол, заведению назначен административный штраф - 65 тысяч сомов. Септик очищен, последствия устранены под контролем инспекторов.

Минприроды подчеркивает, что подобные проверки будут проводиться регулярно для предупреждения экологического ущерба и усиления контроля за санитарными нормами.

Стоит отметить, что сточные воды содержат вредные вещества, способные нанести ущерб почве, подземным водам и здоровью людей, особенно при длительном контакте или попадании в водоемы. Почему об этом не подумал владелец ресторана - вопрос открытый. Интересно, что ранее, по моральным соображениям, он отказался от продажи алкоголя в своих заведениях. Так почему в вопросе охраны природы такое равнодушие? Или правильнее назвать это преступной халатностью?