Инвесторы из Китая помогут Иссык-Кулю избавиться от мусора

Инвесторы из Китая намерены помочь Иссык-Кульской области справиться с одной из самых острых экологических проблем - утилизацией мусора. В Караколе прошла встреча полномочного представителя президента в регионе Бакытбека Жетигенова с представителями компании "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао", возглавляемой генеральным директором Дай Даогуо.

Гости из Поднебесной презентовали проект строительства двух современных мусоросжигательных заводов - в Балыкчы и Ак-Суйском районе. Эти объекты, как обещают разработчики, не только сократят количество стихийных свалок, но и выведут управление отходами на новый технологический уровень.

Компания уже работает над подобным проектом в Бишкеке и уверена, что может масштабировать свои решения и на курортный регион. Более того, инвесторы заверили, что могут приступить к строительству уже в этом году. Предварительное технико-экономическое обоснование у них в портфеле, а готовность - в словах и действиях.

- Чистая окружающая среда и здоровье наших граждан - наш приоритет. Проекты, направленные на решение экологических проблем, будут получать поддержку на всех уровнях, - отметил Бакытбек Жетигенов.

В завершение встречи стороны подписали рамочное соглашение. В рамках этого документа китайская компания берёт на себя не только строительство объектов, но и поставку оборудования, а также обучение местных кадров.

Если всё пойдёт по плану, мусор в Иссык-Кульской области перестанет быть головной болью - его будут утилизировать по всем экологическим стандартам, а жители почувствуют реальные изменения в качестве жизни.