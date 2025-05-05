Синяки на теле Султанбая Айжигитова множатся, как грибы после дождя?

Экс-депутат Султанбай Айжигитов снова в центре внимания. И не потому, что предложил что-то полезное - наоборот. На этот раз он снова обвинил сотрудников ГКНБ в пытках и покушении на его жизнь, так сказать, с новой доказательной базой. Заявление сопровождалось свежей порцией фотографий, где он демонстрирует синяки, якобы оставленные силовиками 1 мая. Причем снимки словно из серии "до и после": если на фото от 1 мая синяки были скромно сосредоточены на одной руке, то к 5 мая ими щедро усыпан весь торс. Магия? Или мастер-класс по самоэффектам от бывшего сотрудника советских спецслужб?

Айжигитов утверждает, что тогда при задержании ему "выворачивали руки", из-за чего он получил "необратимые травмы". Вот только странно: с 1 мая никаких новых столкновений с силовиками вроде не было. А синяков - как будто после турне по ММА-клубам.

Не исключено, конечно, что Айжигитов решил воскресить в себе старые навыки - времена КГБ СССР обязывают - и, как говорится, "подтянуть доказательную базу". Или просто продолжил тренироваться в падениях - слухи о театральной постановке в зале суда как бы намекают. Напомним, по словам свидетелей, травму головы он получил не при задержании, а уже на судебном заседании, когда вдруг "потерял сознание" и эффектно стукнулся головой об стол. Судья и присутствующие наблюдали за этим перформансом лично. Некоторые даже аплодировали - правда, про себя.

Любопытнее другое: почему Министерство культуры КР, столь чувствительное к публикациям "Вечернего Бишкека", демонстрирует поразительную терпимость к kaktus.media? Ведь именно это издание продолжает тиражировать заявления Айжигитова без какой-либо проверки.

Закон "О защите от недостоверной информации"? Да, слышали. Но только когда дело касается нас. Напомним, когда "Вечёрка" опубликовала скромное обращение родственников одного художника, Минкультуры моментально потребовало удалить материал. В срочном порядке. С угрозами санкций. А тут - тишина.

Что ж, господин Мамбеталиев, может, стоит наконец применить закон последовательно? Или ждать, пока Айжигитов выложит еще одну порцию фото с фингалом под глазом, полученным, скажем, на даче при сборе черешни?

Ну а читателям предлагаем простую задачку: найдите десять отличий между фото от 1 и 5 мая. Победителю - сертификат на актерские курсы имени Султанбая Айжигитова.