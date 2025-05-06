Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 98.75 - 99.75

Улан Адамалиев: еще в 4-х странах теперь могут увидеть кино из Кыргызстана

151  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Улан Адамалиев рассказал VB.KG, что показать свои фильмы, а соответственно зарабатывать на демонстрации, Кыргызстан теперь сможет еще в 4-х странах мира.

- Удалось договориться о прокате наших кинолент еще в 4-х странах мира. Если ранее мы могли показывать фильмы производства Кыргызстана в 6 странах - в России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Иране, Пакистане, то теперь у нас еще 4 страны находятся на в процессе подписания меморандумов о сотрудничестве и прокате: Сербия, Вьетнам, Венесуэла, Куба теперь готовы демонстрировать нашу кинопродукцию в своих странах. Ведутся переговоры с Монголией и Индией.

И мы должны соотносить количество зрителей в этих странах. Мы должны понимать, что емкость кинорынка в Кыргызстане слишком мала, а мы как страна, которая более всех в регионе снимает кинофильмов, должны видеть и работать со всем рынком. А интерес к работам кыргызских кинорежиссеров огромен, - рассказал руководитель департамента кинематографии Улан Адамалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445638
Теги:
кино, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  