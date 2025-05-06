Улан Адамалиев: еще в 4-х странах теперь могут увидеть кино из Кыргызстана

Директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Улан Адамалиев рассказал VB.KG, что показать свои фильмы, а соответственно зарабатывать на демонстрации, Кыргызстан теперь сможет еще в 4-х странах мира.

- Удалось договориться о прокате наших кинолент еще в 4-х странах мира. Если ранее мы могли показывать фильмы производства Кыргызстана в 6 странах - в России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Иране, Пакистане, то теперь у нас еще 4 страны находятся на в процессе подписания меморандумов о сотрудничестве и прокате: Сербия, Вьетнам, Венесуэла, Куба теперь готовы демонстрировать нашу кинопродукцию в своих странах. Ведутся переговоры с Монголией и Индией.

И мы должны соотносить количество зрителей в этих странах. Мы должны понимать, что емкость кинорынка в Кыргызстане слишком мала, а мы как страна, которая более всех в регионе снимает кинофильмов, должны видеть и работать со всем рынком. А интерес к работам кыргызских кинорежиссеров огромен, - рассказал руководитель департамента кинематографии Улан Адамалиев.