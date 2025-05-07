Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 98.75 - 99.75

Александр Усик назвал возможных соперников для прощального боя

187  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик рассматривает Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в качестве возможных соперников для своего прощального поединка. Об этом он заявил в интервью, которое приводит издание talkSPORT.

По словам 38-летнего боксёра, бой с одним из этих топовых тяжеловесов стал бы достойным завершением его выдающейся карьеры. Тем не менее Усик подчеркнул, что в данный момент сосредоточен на предстоящем поединке против британца Даниэля Дюбуа.

В 2024 году американский журнал The Ring признал Усика боксёром года. За этот период украинец одержал две победы над Тайсоном Фьюри, укрепив свой статус одного из сильнейших бойцов эпохи.

На сегодняшний день Александр Усик остаётся непобеждённым: на его счету 23 победы в 23 боях. Он владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, собрав полную коллекцию титулов в супертяжёлом весе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445640
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  