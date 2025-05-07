Александр Усик назвал возможных соперников для прощального боя

Украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик рассматривает Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в качестве возможных соперников для своего прощального поединка. Об этом он заявил в интервью, которое приводит издание talkSPORT.

По словам 38-летнего боксёра, бой с одним из этих топовых тяжеловесов стал бы достойным завершением его выдающейся карьеры. Тем не менее Усик подчеркнул, что в данный момент сосредоточен на предстоящем поединке против британца Даниэля Дюбуа.

В 2024 году американский журнал The Ring признал Усика боксёром года. За этот период украинец одержал две победы над Тайсоном Фьюри, укрепив свой статус одного из сильнейших бойцов эпохи.

На сегодняшний день Александр Усик остаётся непобеждённым: на его счету 23 победы в 23 боях. Он владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, собрав полную коллекцию титулов в супертяжёлом весе.