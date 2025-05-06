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Китаец Чжао Синьтун впервые стал чемпионом мира по снукеру

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- Самуэль Деди Ирие
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Китаец Чжао Синьтун одержал историческую победу на чемпионате мира по снукеру 2025 года, став первым представителем своей страны, кому удалось завоевать главный трофей. В финальном матче 28-летний спортсмен обыграл трёхкратного чемпиона мира валлийца Марка Уильямса со счётом 18:12.

Финал, проходивший в знаменитом шеффилдском "Крусибле", начался с уверенного старта китайского снукериста: он выиграл семь из восьми фреймов в первой сессии. Во второй и третьей сессиях Чжао увеличил отрыв до 17:8, и, казалось, вопрос о победителе был решён. Однако опытный Уильямс не сдался - выиграв подряд четыре фрейма в заключительной части, он попытался вернуть интригу. Тем не менее, Чжао поставил точку в 30-м фрейме, оформив решающий брейк в 87 очков.

Триумф Синьтуна стал не только личным достижением, но и переломным моментом для всего китайского снукера. На протяжении двух десятилетий, с момента появления Дина Цзюньхуэя, Китай последовательно подводил своих игроков к вершинам. И в нынешнем сезоне этот процесс достиг кульминации - сразу десять китайских спортсменов сыграли в "Крусибле", а Чжао стал символом поколения.

Его путь к титулу был непростым. После 20-месячной дисквалификации за участие в договорных матчах он вернулся в тур через Q Tour, выиграл 46 из 48 матчей и пробился в основную сетку чемпионата, пройдя четыре раунда квалификации. Это достижение стало рекордом. Более того, Чжао стал первым в истории любителем, выигравшим чемпионат мира по снукеру.

"Я не могу поверить в это. Очень нервничал, но хотел довести дело до конца ради своей страны, родных и всех, кто в меня верил", - признался Чжао после победы, развернув китайский флаг.

Марк Уильямс признал превосходство соперника: "Он играл невероятно. Думаю, у нас появилась новая суперзвезда. Такой игрок нужен снукеру".

Следующей задачей для Чжао станет попытка защитить титул - до сих пор ни одному чемпиону не удавалось выиграть второй подряд после своего дебюта. Но уже сейчас он вписал своё имя в историю мирового снукера - как первый чемпион из Китая и один из самых ярких героев последнего десятилетия.


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URL: https://www.vb.kg/445642
Теги:
бильярд, Китай
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