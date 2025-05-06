Китаец Чжао Синьтун впервые стал чемпионом мира по снукеру

Китаец Чжао Синьтун одержал историческую победу на чемпионате мира по снукеру 2025 года, став первым представителем своей страны, кому удалось завоевать главный трофей. В финальном матче 28-летний спортсмен обыграл трёхкратного чемпиона мира валлийца Марка Уильямса со счётом 18:12.

Финал, проходивший в знаменитом шеффилдском "Крусибле", начался с уверенного старта китайского снукериста: он выиграл семь из восьми фреймов в первой сессии. Во второй и третьей сессиях Чжао увеличил отрыв до 17:8, и, казалось, вопрос о победителе был решён. Однако опытный Уильямс не сдался - выиграв подряд четыре фрейма в заключительной части, он попытался вернуть интригу. Тем не менее, Чжао поставил точку в 30-м фрейме, оформив решающий брейк в 87 очков.

Триумф Синьтуна стал не только личным достижением, но и переломным моментом для всего китайского снукера. На протяжении двух десятилетий, с момента появления Дина Цзюньхуэя, Китай последовательно подводил своих игроков к вершинам. И в нынешнем сезоне этот процесс достиг кульминации - сразу десять китайских спортсменов сыграли в "Крусибле", а Чжао стал символом поколения.

Его путь к титулу был непростым. После 20-месячной дисквалификации за участие в договорных матчах он вернулся в тур через Q Tour, выиграл 46 из 48 матчей и пробился в основную сетку чемпионата, пройдя четыре раунда квалификации. Это достижение стало рекордом. Более того, Чжао стал первым в истории любителем, выигравшим чемпионат мира по снукеру.

"Я не могу поверить в это. Очень нервничал, но хотел довести дело до конца ради своей страны, родных и всех, кто в меня верил", - признался Чжао после победы, развернув китайский флаг.

Марк Уильямс признал превосходство соперника: "Он играл невероятно. Думаю, у нас появилась новая суперзвезда. Такой игрок нужен снукеру".

Следующей задачей для Чжао станет попытка защитить титул - до сих пор ни одному чемпиону не удавалось выиграть второй подряд после своего дебюта. Но уже сейчас он вписал своё имя в историю мирового снукера - как первый чемпион из Китая и один из самых ярких героев последнего десятилетия.