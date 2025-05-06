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В Бишкеке прошёл Открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо ИТФ

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- Самуэль Деди Ирие
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3–4 мая в Бишкеке состоялся Открытый чемпионат Кыргызстана по таэквондо ИТФ - крупнейший в истории страны. Турнир, организованный Ассоциацией таэквондо ИТФ КР, собрал рекордные 1300 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Состязания прошли на арене спорткомплекса GYM&ROLL и стали настоящим праздником для любителей боевых искусств.

Участники были разделены по уровням подготовки - от "жёлтых" до "чёрных поясов", а также по возрастным категориям: дети, подростки и взрослые. Атмосфера на площадке была жаркой: от отточенной техники юных спортсменов до уверенности обладателей чёрных поясов.

- В этом году мы превысили отметку в 1300 участников. Это подтверждает, что Федерация выбрала правильный путь. Впереди - чемпионат мира в Барселоне, к которому мы уже начинаем подготовку, - отметил президент Ассоциации Эдуард Хегай.

Победители командного зачёта:

1 место - команда тренера Нурисы Мамбеталиевой (71 золото, 61 серебро, 50 бронзы);

2 место - клуб "Акылбеков", тренер Чингиз Акылбеков (62 золотые, 41 серебряная и 61 бронзовая);

3 место - команда Жоомарта Акылбекова из того же клуба (41 золото, 16 серебра и 15 бронзы).

Одним из главных событий турнира стало официальное объявление: в 2028 году чемпионат мира по таэквондо ИТФ пройдёт в Кыргызстане. Это признание не только заслуг федерации, но и всего спортивного сообщества страны.

А уже этим летом национальная сборная отправится на тренировочные сборы в "Лагуна Сити" на Иссык-Куле, чтобы достойно представить Кыргызстан на чемпионате мира в Барселоне, который пройдёт с 23 по 27 июля.


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URL: https://www.vb.kg/445644
Теги:
таэквондо, чемпионат, Кыргызстан
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