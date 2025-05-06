Айаал Лазарев блестяще дебютировал в ММА

Трехкратный участник Олимпийских игр, чемпион Азии по вольной борьбе Айаал Лазарев уверенно ворвался в мир смешанных единоборств. Его дебют на турнире HFC завершился эффектной победой над Майком Моралесом - бой продлился всего 13 секунд.

Сразу после гонга Лазарев нанес мощный правый удар - оверхенд, который сбил соперника с ног. Не дав тому ни секунды на восстановление, борец-монстр из Якутии (представляющий Кыргызстан) добил противника серией сокрушительных ударов. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

- Айаал провел красивый оверхенд, а повалив соперника, завершил бой несколькими мощнейшими ударами, - отметили организаторы турнира.

Таким образом, Лазарев записал на свой счёт первую победу в ММА и стартовал с рекордом 1-0, мгновенно привлекая к себе внимание фанатов и бойцовского сообщества.

Напомним, в августе 2024 года Лазарев завершил карьеру в вольной борьбе, уступив в схватке за бронзу на Олимпиаде в Париже. Однако, судя по мощному дебюту в октагоне, спортсмен лишь начал новый, не менее яркий этап в своей спортивной жизни.