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Легенда футбола Канчельскис высоко оценил стадионы Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Легенда европейского футбола, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис побывал в Кыргызстане и остался под впечатлением от состояния местных стадионов.

В интервью спортсмен отметил, что футбольная инфраструктура страны сделала серьёзный шаг вперёд и уже соответствует международным стандартам.

- Поле идеальное, стадионы великолепные. Вижу, что местный футбол активно развивается, и это большой плюс для всей спортивной инфраструктуры страны. Это важный шаг для того, чтобы Кыргызстан мог принимать международные турниры и привлекать более высококлассных игроков, - поделился Канчельскис.

Такая высокая оценка от звезды мирового футбола - не просто комплимент, а подтверждение реальных успехов. В последние годы Кыргызстан активно инвестирует в модернизацию спортивных объектов, делая упор на качество газонов, удобство трибун и соответствие требованиям международных федераций.

Прогресс в инфраструктуре открывает новые горизонты: в Бишкек и другие города могут начать приезжать зарубежные команды, а сами болельщики - получать удовольствие от матчей на новом уровне.


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URL: https://www.vb.kg/445646
Теги:
футбол, Кыргызстан
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