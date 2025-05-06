Валентина Шевченко и Белал Мухаммад – главные звезды UFC 315

11 мая в легендарной арене Bell Centre в Монреале пройдет турнир UFC 315, который обещает стать одним из самых ярких событий года в мире смешанных единоборств.
В со-главном поединке вечера на кону будет титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе: Валентина Шевченко из Кыргызстана вновь выйдет в октагон, чтобы защитить пояс против амбициозной француженки Манон Фиоро. Для Шевченко, которую заслуженно считают одной из величайших женщин-бойцов в истории, этот бой станет важным этапом в продолжении её доминирования в дивизионе. Фиоро, в свою очередь, идет без поражений и полна решимости сотворить сенсацию.
Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем весе между американцем Белалом Мухаммадом и представителем Австралии Джеком Деллой Маддаленой. Оба бойца - одни из самых техничных и опасных в своей весовой категории, и встреча обещает быть напряженной с первой до последней секунды.
Время начала турнира (по бишкекскому времени):
Старт шоу: 03:00
Титульные бои: ориентировочно с 09:30
Главное событие: около 10:15
Предварительные бои:
Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) vs Иван Эрслан (Хорватия)
Ион Куцелаба (Молдавия) vs Модестас Букаускас (Литва)
Бекзат Альмахан (Казахстан) vs Брэд Катона (Канада)
Марк-Андре Баррио (Канада) vs Бруно Силва (Бразилия)
Джессика Андраде (Бразилия) vs Жасмин Ясудавичус (Канада)
Майк Мэлотт (Канада) vs Чарли Радтке (США)
Основной кард:
Бенуа Сен-Дени (Франция) vs Йоэль Альварес (Испания)
Алекса Грассо (Мексика) vs Наталья Силва (Бразилия)
Жозе Альдо (Бразилия) vs Айманн Захаби (Канада)
Валентина Шевченко (Кыргызстан) vs Манон Фиоро (Франция) – титульный бой
Белал Мухаммад (США) vs Джек Делла Маддалена (Австралия) – титульный бой
С каждым днем растет интерес к турниру: поклонники ММА по всему миру ждут ответов на два главных вопроса – сохранит ли Валентина Шевченко свой пояс и кто станет новым королем полусреднего веса?