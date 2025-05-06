Погода
$ 87.41 - 87.84
€ 98.75 - 99.75

Валентина Шевченко и Белал Мухаммад – главные звезды UFC 315

226  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 мая в легендарной арене Bell Centre в Монреале пройдет турнир UFC 315, который обещает стать одним из самых ярких событий года в мире смешанных единоборств.

В со-главном поединке вечера на кону будет титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе: Валентина Шевченко из Кыргызстана вновь выйдет в октагон, чтобы защитить пояс против амбициозной француженки Манон Фиоро. Для Шевченко, которую заслуженно считают одной из величайших женщин-бойцов в истории, этот бой станет важным этапом в продолжении её доминирования в дивизионе. Фиоро, в свою очередь, идет без поражений и полна решимости сотворить сенсацию.

Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем весе между американцем Белалом Мухаммадом и представителем Австралии Джеком Деллой Маддаленой. Оба бойца - одни из самых техничных и опасных в своей весовой категории, и встреча обещает быть напряженной с первой до последней секунды.

Время начала турнира (по бишкекскому времени):

Старт шоу: 03:00

Титульные бои: ориентировочно с 09:30

Главное событие: около 10:15

Предварительные бои:

Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) vs Иван Эрслан (Хорватия)

Ион Куцелаба (Молдавия) vs Модестас Букаускас (Литва)

Бекзат Альмахан (Казахстан) vs Брэд Катона (Канада)

Марк-Андре Баррио (Канада) vs Бруно Силва (Бразилия)

Джессика Андраде (Бразилия) vs Жасмин Ясудавичус (Канада)

Майк Мэлотт (Канада) vs Чарли Радтке (США)

Основной кард:

Бенуа Сен-Дени (Франция) vs Йоэль Альварес (Испания)

Алекса Грассо (Мексика) vs Наталья Силва (Бразилия)

Жозе Альдо (Бразилия) vs Айманн Захаби (Канада)

Валентина Шевченко (Кыргызстан) vs Манон Фиоро (Франция) – титульный бой

Белал Мухаммад (США) vs Джек Делла Маддалена (Австралия) – титульный бой

С каждым днем растет интерес к турниру: поклонники ММА по всему миру ждут ответов на два главных вопроса – сохранит ли Валентина Шевченко свой пояс и кто станет новым королем полусреднего веса?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445647
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  