Гулжигит Борубаев признан лучшим игроком месяца в ФК "Минск"

Полузащитник ФК "Минск" Гулжигит Борубаев, представляющий Кыргызстан, признан лучшим футболистом апреля по итогам голосования болельщиков. Он уверенно обошёл конкурентов, набрав 54% голосов.

Второе и третье места разделили Дмитрий Лисакович и Андрей Денисюк - по 16% голосов у каждого.

Для Борубаева это - важный личный успех и признание его стабильной игры в составе минского клуба. В апреле он неоднократно отмечался полезными действиями на поле, демонстрируя высокий уровень и профессионализм. Болельщики и эксперты отметили его влияние на атакующие действия команды и стабильность в центре поля.

Для кыргызстанского футбола это - ещё одно подтверждение того, что наши игроки достойно выступают на международной арене.